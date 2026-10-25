Addio a Peppino Mura, stroncato da un infarto durante una battuta di caccia 

Non era solo un sindacalista. Per l’Ogliastra, Peppino Mura è stato il volto della Cgil per vent’anni, dal 1970 al 1990, e il protagonista di una delle pagine più forti della storia sociale del territorio: la marcia per il lavoro del 1984, partita da Tortolì e arrivata a Cagliari attraversando decine di paesi, per portare le ragioni dei disoccupati ogliastrini davanti a tutta la Sardegna. Peppino Mura è morto ieri mattina nei boschi di Perdasdefogu, durante una giornata di caccia. La sua grande passione. A stroncarlo un infarto. Inutili i soccorsi. Era di Jerzu e aveva 83 anni.

Quella marcia del 1984 resta una mobilitazione straordinaria. Una pagina importante della storia sociale dell’Ogliastra. Fu lì che Mura mostrò cosa significava fare sindacato: metterci la faccia, il tempo e soprattutto il cuore. Un uomo di sinistra (nel 1994 si candidò alle Regionali tra le fila del Pds a sostegno di Federico Palomba), radicale e appassionato Peppino Mura era un uomo di sinistra. Tre giorni fa Mura ha telefonato al sindaco di Jerzu, Carlo Lai. Voleva sensibilizzarlo sulla situazione di una persona che, a suo giudizio, stava attraversando un momento di difficoltà. Non era la prima volta che lo faceva. Il primo cittadino, vicepresidente della Provincia dell’Ogliastra, aggiunge: «Non occorre aver condiviso le idee di una persona per riconoscerne l’impegno e il contributo alla vita di una comunità. Peppino è stato parte della storia politica e sindacale dell’Ogliastra». Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd: «Peppino Mura lascia la testimonianza della sua militanza, sempre attiva, sempre viva». Fulgido il ricordo di Tore Cherchi, ex senatore Pd: «Uomo di profonda intelligenza politica. Gli va dato tributo per le lotte sociali del sindacato». Mura lascia la moglie, due figli e quattro nipoti. I funerali oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant’Erasmo.

RIPRODUZIONE RISERVATA