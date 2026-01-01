Addio a Consuelo, l’artista premiata da Pertini 

Lutto nel mondo dell’arte del Sulcis Iglesiente e di Iglesias in particolare per la scomparsa della pittrice Antonietta Trombino, in arte Consuelo. La pittrice, nata nel 1932, madre dell’artista Luciano Zoppo scomaprso di recente, si è spenta all’età di 94 anni.

Lo stile

Autodidatta, di stile naif, Consuelo si avvicinò alla pittura grazie agli stimoli e incoraggiamenti della madre, anch’essa pittrice. Aveva uno stile artistico che dava alle sue opere un tratto inconfondibile anche grazie all’uso dei colori. «Desidero che i miei quadri – soleva ripetere – prendano vita e per questo motivo cerco di sfruttare ogni variante cromatica per ricreare nelle mie tele i colori della primavera». I suoi quadri però, erano e sono anche una denuncia sociale contro i soprusi, le ingiustizie e le umane tentazioni. Consuelo ha dipinto scene di vita quotidiana rimarcando le contraddizioni (per esempio il ciabattino scalzo, il sarto senza vestiti, i preti in confessionale dal Diavolo) il tutto interpretato da personaggi grotteschi e fantasiosi. Tra i suoi quadri più celebri, vi è “la vita di Pinocchio”, nel quale la pittrice riesce a inserire in un’unica tavola tutti gli episodi del celebre romanzo di Collodi. La vita di Antonietta Trombino è stata ricca di avvenimenti, aneddoti ed episodi che hanno forgiato il suo carattere e le hanno dato quella forza interiore, spirituale ed ironica, che traspare nei suoi lavori.

A Roma

Negli anni ’70 la pittrice si era trasferita a Roma dove aveva assunto definitivamente il nome d’arte di Consuelo Trombino. Ha vissuto nella Capitale per venticinque anni e ha collaborato assiduamente con il Centro italiano arte e cultura. Si è presentata alle maggiori esposizioni e rassegne aggiudicandosi vari premi tra i quali il Free World della International academy. La vita di Consuelo è stata un lungo percorso tra arte, viaggi, persone note, vagabondi, poeti e liberi pensatori. Tra gli estimatori di Consuelo vi era anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini che, oltre a visitare assiduamente le esposizioni della donna, e sostenerla costantemente nelle sue iniziative, le ha conferì la Medaglia d’Oro al merito. I funerali avranno luogo questa mattina alle 11 nella parrocchia di san Pio X.

