Addestramento con armi da fuoco per la Sassari 

Un mese di addestramento nella caserma di Pratosardo. Ieri il via all’attività per i fanti del 152° Reggimento della Brigata Sassari.

Il comando ha pianificato, nel periodo compreso tra il 3 e il 31 marzo, una serie di attività addestrative che si svolgeranno presso la caserma “Gigli”. Ne dà comunicazione la Prefettura di Nuoro.

Il palazzo del Governo, dalla sede di via Deffenu, fa sapere che «nel corso di tali operazioni, c’è la possibilità che il personale si avvalga dell’impiego di sistemi di simulazione ad ogiva mancante e/o di munizionamento a salve per cui, nelle aree circostanti, si potrebbero udire i tipici rumori dall’esplosione di arma da fuoco».

La nota è un avviso sulle attività previste e aiuta a evitare che le esplosioni nell’area facciano scattare allarmi ripetuti dei nuoresi in transito, preoccupati dalla situazione.

In questa fase la Brigata Sassari è impegnata in un’attività particolarmente delicata in Libano, nel mezzo dei bombardamenti che infiammano tutto il Medio Oriente. Lì sono dispiegati i soldati del 151° e del 152° Reggimento. Una parte del 152° fa attività addestrativa nell’area militare di Pratosardo.

