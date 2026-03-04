VaiOnline
Pratosardo.
05 marzo 2026 alle 00:28

Addestramento con armi da fuoco per la Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un mese di addestramento nella caserma di Pratosardo. Ieri il via all’attività per i fanti del 152° Reggimento della Brigata Sassari.

Il comando ha pianificato, nel periodo compreso tra il 3 e il 31 marzo, una serie di attività addestrative che si svolgeranno presso la caserma “Gigli”. Ne dà comunicazione la Prefettura di Nuoro.

Il palazzo del Governo, dalla sede di via Deffenu, fa sapere che «nel corso di tali operazioni, c’è la possibilità che il personale si avvalga dell’impiego di sistemi di simulazione ad ogiva mancante e/o di munizionamento a salve per cui, nelle aree circostanti, si potrebbero udire i tipici rumori dall’esplosione di arma da fuoco».

La nota è un avviso sulle attività previste e aiuta a evitare che le esplosioni nell’area facciano scattare allarmi ripetuti dei nuoresi in transito, preoccupati dalla situazione.

In questa fase la Brigata Sassari è impegnata in un’attività particolarmente delicata in Libano, nel mezzo dei bombardamenti che infiammano tutto il Medio Oriente. Lì sono dispiegati i soldati del 151° e del 152° Reggimento. Una parte del 152° fa attività addestrativa nell’area militare di Pratosardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 