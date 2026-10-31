Ad Halloween irrompe la tradizione di Is Animeddas 

Strade piene di maschere e costumi, e porte di negozi e case spalancate per offrire dolci e caramelle ai bambini.

La consueta festa della Pro Loco a Casa Ofelia, che attirava migliaia di persone, quest’anno non c’è stata, ma a Sestu Halloween s’è preso comunque la scena coinvolgendo tutta la città, con un occhio alla tradizione sarda di “Is Animeddas”. «Regaliamo sempre un lecca lecca ai bambini, ma oggi abbiamo fatto una scorta speciale, una sensibilità a cui teneva molto il collega Tomaso Lecca, che purtroppo non c’è più», racconta Carmen Marcis, della Farmacia Mocci. «Halloween lo festeggio da quando avevo 6 anni: negli anni ’90 quasi nessuno lo conosceva, mentre a me l’aveva insegnato la maestra delle elementari, che aveva vissuto a Londra», ricorda Marina Angioni, figlia del titolare del bar Incentive, in via San Gemiliano: «Oggi ho un figlio, abbiamo intagliato la zucca insieme, ma gli ho spiegato anche lo spirito di Is Animeddas». La pensa diversamente Giuseppe Corona, barbiere in via Verdi: «Di questi tempi c’è sempre qualche adulto che si maschera per fare cose cattive, ma i bambini sono sempre gli stessi, pensano solo alle caramelle e ai dolcetti, e io ne ho preparati due sacchetti pieni», dice.In tanti, poi, hanno decorato la casa a tema. «Ho iniziato per amore dei bambini tre anni fa e mi sono appassionata», racconta Margherita Dessì, che all’ingresso della casa in via Dettori accoglie scheletri e fantasmi.

Infine, gli eventi: grande successo di partecipazione per le feste del Centro giovani e della Parrocchia di San Giorgio, anticipata dalla processione per il quartiere dei bambini che celebravano “Is Animeddas” chiedendo oltre ai dolci offerte per i poveri. (g.l.p.)

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