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Atletica leggera.
02 agosto 2026 alle 00:48

Ad Assemini, Deiana batte Cherchi sui 100 metri 

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Quando l'atletica è divertimento si arriva a manifestazioni come il Meeting di Assemini, andato in scena venerdì sera. Nei 100 metri la sfida tra Daniele Deiana (Atl. Olbia) e Francesco Cherchi (Cus Sassari) si è risolta a favore di Deiana, 10”75 (+0,6) contro 10”99. “Personali2 per Christian Atzori (Dinamica, 11”00) e per Matteo Lianas (Lib. Campidano, 11”05). Ventosi i 100 donne (+2,3) con Aurora Aresu (Tespiense) in 12”02 su Daniela Lai (Cagliari Atl. Leggera, 12"26) e Claudia Bois (id, 12”41).
Nei 400 metri Nicolò Caddeu (Cus Cagliari) chiude in 48”52, ancora un buon tempo, e Elisa Marcello (Cus Cagliari) in 57”15.
Doppio giro di pista maschile con cinque atleti sotto i 2', cosa rara dalle nostre parti: Filippo Verlezza (Dinamica Sardegna) 1'55”26 (pb), Michele Murenu (Amsicora) 1'56”00, Riccardo Spanu (Isolarun) 1'56”56 (pb), Gabriele Tidu (Amsicora) 1'58”57, Mattia Careddu (Atl. Leg. Porto Torres), 1'59”40. Buon test tra le donne per Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas) che si migliora in 2'19”51. Chiusura con la 4x400 donne dell'Ichnos a 4'02”71.

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