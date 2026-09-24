Ad Asiago per onorare il soldato Giuseppe Pintus 

Assemini ha rinnovato il proprio legame con la storia e il sacrificio dei caduti della Grande Guerra partecipando alle solenni celebrazioni per il 110° anniversario dei fatti d’arme sull’Altopiano di Asiago, nel ricordo di Giuseppe Pintus, medaglia d’oro al valor militare.

A rappresentare ufficialmente la comunità asseminese sono state le consigliere di minoranza Sabrina Stara e Niside Muscas, protagoniste di un viaggio dal valore simbolico e umano. Le due esponenti dell’opposizione avevano già in programma e organizzato autonomamente di recarsi ad Asiago per motivi personali legati alla ricorrenza; avendo manifestato il desiderio di prendervi parte, l’amministrazione ha colto l’occasione. Il sindaco Mario Puddu ha infatti condiviso l’iniziativa, conferendo la delega ufficiale per rappresentare la comunità.

La scelta di affidare la rappresentanza istituzionale a due figure della minoranza riflette una visione alta delle istituzioni. «Le consigliere Stara e Muscas ci tenevano molto, e per questo motivo ho ritenuto naturale conferire loro tale incarico ufficiale», dice il sindaco Mario Puddu. «La memoria storica, il rispetto per il sacrificio dei nostri “Dimonios” e il tributo a un eroe asseminese come Giuseppe Pintus appartengono all’intera collettività e non conoscono alcuno steccato politico».

Alle celebrazioni era presente Massimiliano Spina, pronipote della medaglia d’oro al valor militare Giuseppe Pintus, rinsaldando il gemellaggio tra la Sardegna e i luoghi simbolo del conflitto. Le cerimonie si sono snodate tra le trincee storiche di Monte Zebio e il Sacrario militare di Asiago. «È stato difficile non commuoversi. Torniamo ad Assemini con una consapevolezza in più e con un senso di responsabilità che sentiamo ancora più forte», hanno dichiarato le consigliere. Questa esperienza diventa così un prezioso patrimonio civico, un monito universale contro ogni guerra per educare le nuove generazioni alla pace.

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