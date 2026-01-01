VaiOnline
domenica al teatro civico gavì ballero
02 gennaio 2026

Ad Alghero Masu e Mezquida 

Domenica ad Alghero, alle ore 19.30, il Teatro Civico Gaví Ballero accoglie il concerto “Encontres”, un incontro artistico di rara intensità che vede protagonisti Franca Masu e Marco Mezquida.

Un appuntamento unico per salutare il nuovo anno con un’esperienza musicale di alto profilo, capace di intrecciare culture, linguaggi e sensibilità mediterranee. Sul palco la voce inconfondibile di Franca Masu, tra le interpreti più autorevoli della scena catalana e mediterranea, dialogherà con la creatività pianistica del maestro Marco Mezquida, figura di spicco del panorama jazz internazionale. Ad arricchire la performance, la chitarra di Luca Falomi e il contrabbasso di Salvatore Maltana, per un ensemble che promette un viaggio sonoro raffinato e coinvolgente.

