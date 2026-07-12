Acqua nelle borgate, il sindaco: «Progetto importante» 

La notizia era attesa da tempo e potrebbe significare il passo decisivo per portare l’acqua potabile nelle borgate lungo la statale 125.

Un’opera che vede Sinnai come Comune capofila, ma interessa Quartucciu per le frazioni di Sant’Isidoro e San Gaetano. L’incontro tra amministratori è avvenuto mercoledì sera e ha sancito l’alleanza strategica tra le parti coinvolte per portare l’acqua a centinaia di famiglie. Alla riunione hanno partecipato la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, quella di Maracalagonis Francesca Fadda, il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, i rappresentanti delle frazioni e dei villaggi, insieme ai tecnici e ai responsabili del progetto.

«Noi amministratori siamo consapevoli di quanto i cittadini aspettino questo momento», sottolinea il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu. «Proprio per l’importanza dell’opera, stiamo costruendo un progetto blindato dal punto di vista legale e tecnico. Fare le cose bene oggi significa evitare ritardi domani e garantire un’infrastruttura moderna, efficiente e definitiva. Continueremo a lavorare con la massima trasparenza per assicurare un servizio essenziale alle nostre comunità». Dall’incontro è emersa una pianificazione in cinque tappe, definita “rigorosa”, che comprende: una squadra operativa comune, lo studio progettuale, la pubblicazione dei bandi e i rilievi per definire il tracciato. L’ultimo passaggio, sarà la conferenza con gli enti regionali e di controllo, necessaria per ottenere le autorizzazioni e dare il via libera finale.



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