Acqua agitate nel Pd, spunta il nome di Serru 

Il timore di una sconfitta nelle file del centrosinistra prende piede tra gli iscritti al Partito Democratico. L’ex segretario Sandro Renato Garau esce allo scoperto, chiede di fare un passo indietro e propone, come nome alternativo al candidato sindaco Giuseppe De Fanti, quello di Marcello Serru, attuale vicesindaco e iscritto al partito. Serru è lusingato e ringrazia per la fiducia, ma è convinto della continuità con De Fanti. Intanto, le altre liste continuano la campagna informativa.

La coalizione

Secondo Garau «se si va divisi perdono i cittadini guspinesi. Essi non capiranno perché scegliere tra due formazioni che hanno come obiettivo una visione del mondo progressista e democratica. La politica dovrebbe essere un servizio verso la comunità orientata al bene dei cittadini». Garau invita le forze politiche a ripensarci e a trovare un accordo unitario, suggerendo il nome dell’attuale vicesindaco Serru come guida perché «l’obiettivo principale deve essere il bene del paese, non le divisioni interne», chiedendo di «evitare conseguenze negative per la comunità». L’assessore Marcello Serru è convinto, invece, della continuità con De Fanti: «Abbiamo fatto un ragionamento su cosa fosse meglio per Guspini e il territorio: Giuseppe De Fanti è un ottimo sindaco che può dare ancora tanto al paese, oltre che consentirci di tenere a Guspini la presidenza della Provincia del Medio Campidano. La mia candidatura quindi non può prevalere sull'interesse generale. Sarò al fianco di De Fanti per continuare il lavoro che abbiamo iniziato per i nostri concittadini».

Le strategie

La conferma di De Fanti arriva anche dai cartelloni a grande formato affissi nel viale Di Vittorio. «Siamo partiti con la campagna informativa, dobbiamo far conoscere tutti i progetti realizzati dall'amministrazione e quelli già pronti per l'immediato futuro», spiega il segretario dem attuale Andrea Moreal. «Lavoriamo anche alla costruzione di una squadra rinnovata da presentare ai cittadini».

Sul lato candidati, potrebbe volgersi al termine l’avventura dell’assessora alle attività produttive Stefania Atzei: «Non mi ricandido», senza dare motivazioni ma aggiungendo che «le persone mi chiamano incredule». L’Alleanza per la sinistra guspinese prosegue il percorso condiviso, sottolinea il candidato sindaco Marco Pala, per «ricucire non solo nella comunicazione tra istituzione e cittadini ma nella riattivazione del protagonismo dei cittadini». Pala aggiunge un particolare: «In caso di vittoria ritengo sia necessaria la presenza di una vicesindaca». Simona Cogoni, candidata sindaca con la lista Impari, conclude: «Stiamo lavorando al programma sulla base dell’esperienza avuta in questi dieci anni nei banchi della minoranza e sulle questioni che ci vengono direttamente richieste dai cittadini nei momenti di incontro».

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