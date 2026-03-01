Accolti i pellegrini del Cammino di Bonaria 

Il Cammino di Bonaria ha scelto di rafforzare il legame con i Comuni attraversati dal percorso, che prende forma nell’incontro tra gli abitanti dei territori e i pellegrini che li attraversano.

La cerimonia di posa di nuove pietre miliari a Tuili testimonia la forza di questa unione: da una parte i volontari del Cammino, dall’altra l’intera comunità con il sindaco Andrea Locci e il parroco don Antonello Muscas. Quest’ultimo ha accompagnato i pellegrini nella visita alle chiese di San Pietro Apostolo e di Sant’Antonio Abate.

Durante l’incontro, Antonello Menne ha raccontato le origini e la struttura del percorso, soffermandosi sui valori che lo animano e gli danno forza. Toccante l’intervento di Maria Bonaria Cera, che ha aperto la propria casa ai pellegrini in sosta a Tuili.

A fine giornata, don Muscas ha rievocato l’antica devozione del paese per la Madonna di Bonaria, intonando l’inno davanti alla sua statua.

