Accoltella i passanti a Times Square 

New York. Momenti di terrore nell’affollatissima Times Square. Una donna ha accoltellato due persone uccidendone una, ed è stata a sua volta uccisa dalla polizia dopo che si era rifiutata di deporre le armi. L’episodio, nella piazza considerata crocevia del mondo, non è ritenuto un atto di terrorismo ma crea preoccupazione a pochi giorni dalla festa del Labor Day, quando migliaia di turisti sono attesi a New York. Alle 16.30 di lunedì Pamela Cisneros ha prima accoltellato un 68enne che usciva dalla metropolitana insieme alla moglie e 20 secondi dopo ha pugnalato allo stomaco la 32enne vicepresidente di Bank of America Erin Piacetti, deceduta poco dopo in ospedale, mentre il 68enne è ricoverato in condizioni stabili. La polizia ha usato senza successo il taser, poi ha tentato per quattro minuti di convincerla a deporre le armi. «Non mollo nulla, preferisco uccidervi tutti e due», ha gridato lei agli agenti, che hanno sparato).

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