VaiOnline
Marina.
29 aprile 2026 alle 00:20

Abbattute le recinzioni in viale Regina Margherita: creato un varco “abusivo” per poter attraversare 

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Viabilità pedonale nel caos in via Roma angolo viale Regina Margherita. Da quando in piazza Amendola è stata introdotta la rotatoria, le strisce pedonali sono state spostate di qualche metro più su, con barriere laterali a protezione dei passanti dove c’erano i vecchi attraversamenti. Tuttavia, però, qualcuno non ha gradito la novità: pur di non fare qualche passo in più, ha abbattuto le recinzioni per continuare ad attraversare nel punto tradizionale verso via XX Settembre, pur con seri rischi per l’incolumità propria e altrui.

«L’ultimo episodio ieri, ma è già la terza volta che capita», assicura indignato un residente. «I divisori di plastica arancione vengono sistematicamente forzati per aprire un varco. I vandali, pur di continuare ad attraversare più in basso, si ostinano a togliere i divisori che identificano i nuovi passaggi. Li ho rimessi a posto due volte, ma vedrete che li ributteranno giù».

Le prescrizioni, valide fino al 15 marzo 2027, sono per far proseguire i lavori della metro. La competenza è dell’Arst: «Fanno parte del cantiere, le abbiamo già ripristinate più volte», conferma il direttore Carlo Poledrini. «Valutiamo altre scelte e barriere non manomettibili».

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