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Quartucciu
13 aprile 2026 alle 00:36

Abbattimento delle barriere, ok ai contributi 

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È ufficiale nel sito del Comune di Quartucciu l’elenco delle graduatorie per i contributi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Cinque le richieste approvate: quattro riguardano immobili costruiti prima del 1989. Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle persone con difficoltà motorie, e comprendono l’installazione di servoscala, lavori di adeguamento degli spazi interni come bagni, cucine e altri ambienti domestici.
Il valore dei contributi riconoscibili relativa agli uffici “ante e post 1989” ammonta a 19.400 euro, mentre per la graduatoria dell’elenco C sarà di circa 5.780 euro. «Si tratta di una misura importante che va incontro alle esigenze delle persone con disabilità. In quanto le barriere architettoniche costituiscono uno degli ostacoli da rimuovere per garantire l’effettiva uguaglianza di tali persone, insieme a quelli di carattere economico e sociale», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu.

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