A3M, Cus Cagliari e Sarroch cercano il rilancio 

È appena la quarta giornata della serie A3 maschile di volley, ma per Cus Cagliari e Sarlux Sarroch è il momento di riprendere fiato dopo due sconfitte di fila. Inutile parlare di classifica, dietro Mantova che scappa, tra la seconda e l’ultima (San Donà e Sassuolo) ci sono quattro punti di differenza. Il segnale dell’equilibrio iniziale che rende incerto e, a volte, inatteso l’esito di ogni partita, otto su diciotto concluse al tie break.

Cus Cagliari

Stasera al Pala Pirastu (ore 19) arriva il San Donà, appena battuto in casa dal Ciriè. E a proposito di risultati inattesi, c’è anche la sconfitta del Cus a Brugherio, segno che il coach Passaro deve lavorare sulla continuità di rendimento di una squadra nuova e ringiovanita. Stesse caratteristiche possono attribuirsi agli avversari, con Cavasin e i ventunenni Signorini e Garra i più pericolosi.

Sarlux Sarroch

Domani a Cantù (ore 17,30) Sarroch sfida una delle retrocesse dalla A2, che nel frattempo ha rivoluzionato il roster, puntando sui giovani, sull’ex Chiapello, e il tocco di esperienza di Argenta e Mazza. Il tutto ha portato al momento una sola vittoria. Nell’ultima partita, il k.o. interno con l’Altotevere, la Sarlux ha evidenziato volontà di reagire e di restare sempre in partita.

Serie B

Dopo due vittorie in trasferta arriva per la Pan Alfieri, nella quarta giornata della B1 femminile, un esame da grande, al Pala Coni (ore 16) con l’Alba Volley, terza in classifica. Potrebbe essere un turno favorevole alla Capo d’Orso Palau che al Pala Andreotti (ore 15) ospita il Cus Torino. Prospettive di vittoria, la prima, per la Phi Volley La Maddalena, a Lecco contro l’ultima in classifica. In serie B2 femminile turno complicato per il Cus Cagliari, che al Pala Pirastu (ore 15,30) ospita la vicecapolista Desio. Non meno difficile, in B maschile, la trasferta della Vega Volley a Malnate, la Yaka Volley occupa la seconda piazza.

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