A1F, il Tc Cagliari sbanca Trento 

Prima vittoria stagionale per il Tc Cagliari, che nel campionato di Serie A1 di tennis femminile a squadre sbanca 3-1 i campi dell'Ata Battisti Trentino. Di Alessandra Mazzola e Barbara Dessolis in singolare e ancora della tennista nuorese in coppia con Tyra Grant, i punti delle rossoblu, che sono ora terze a un turno dalla fine della regular season. In A2 maschile, il Tc Alghero MP Finance pareggia 3-3 a Pavia (punti in singolare e doppio firmati da Benjamin Lock e da Lorenzo Carboni) e conquista matematicamente con una giornata di anticipo l'accesso ai playoff promozione. Destini comuni per il Tc Terranova e per la Torres Città dei Candelieri èAmbiente, che centrano la prima vittoria stagionale, ma dovranno inseguire la salvezza passando dalle forche caudine dei playout. Gli olbiesi agganciano il Ct Barletta al terzo posto battendo 4-2 lo Junior Tennis Perugia grazie ai punti conquistati in singolare da Andrea Calcagno, Davide Vargiu e, grazie al forfait del suo avversario di Arthur Weber, mentre in doppio hanno vinto il francese e Federico Salomone. I sassaresi, hanno vinto 4-2 a Padova grazie a Matteo Mura e Inaki Montes De La Torres, vincenti in singolare e doppio, e conquistano il terzo posto. Domenica si chiude la regular season, poi spazio agli spareggi.



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