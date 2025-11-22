VaiOnline
Vela.
23 novembre 2025 alle 00:37

A Villasimius Incani e Caproni vincono tutto 

A VIllasimius, nella seconda giornata del Sardinia Challenge con le regate valide per la classifica della Marathon & Record e per i campionati zonali di iQFoil e Wing Foil, le condizioni meteomarine erano complicate. Dopo una lunga attesa si sono svolte quattro prove dei campionati zonali.

Nel WingFoil, Gioele Incani (Eolo Beach Sports) non ha lasciato spazio agli avversari, imponendosi in tutte le prove. Seguono Antonio Dolce (Circolo Vela Marina Lecce) con tre seconde posizioni ed Edoardo Campoli (Club Nautico Marina di Carrara). Nella Classe iQFoil, guida Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) con quattro primi posti, davanti a Leonardo Bertugelli (LNI Cagliari) e a Francesco Salomone (Windsurfing Club Cagliari).

