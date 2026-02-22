VaiOnline
Atletica.
23 febbraio 2026 alle 00:31

a Un triatleta la “mezza”: Sarzilla strega Oristano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un Ironman in via Duomo. Il 37enne lombardo Michele Sarzilla, ex azzurro di triathlon olimpico e ora specialista delle lunghe distanze, si è imposto nella 12ª Mezza Maratona di Oristano (Memorial Gianni Murgia), spodestando il campione uscente Federico Ortu, battuto di 37”. A dispetto di una fastidiosa influenza e dei carichi di allenamento (sabato aveva fatto oltre 100 km in bici), Sarzilla si è preso la vittoria sui 21,097 km predisposti dalla Dinamica Sardegna: «Non credevo di vincere, ma mi sono divertito». In campo femminile, la francese della società ligure Atletica Due Perle ha preceduto l’alaese Raimonda Nieddu e la sinnaese Lisa Orrù.

Nella gara da 10 km, ancora triatleti: 1° Marco Ratto dell’Isolarun in 31’46”, 2° a 2” Manuel Cossu del Cus Cagliari e prima donna Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari), che ha preceduto Enrica Pintor (F40, Isolarun).

In totale sono stati circa novecento (515 all’arrivo nella “mezza” e 368 nei 10 km) i partecipanti. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Michele Sarzilla (M35, Cus Insubria Varese Como) 1.11’52”, 2. Federico Ortu (Cus Cagliari) a 37”, 3. Michele Cuccu (M40, Runfast SS) a 1’32”, 4. Mario Lagana (Atl. E. Sanna Elmas) a 1’46”, 5. Giovanni Romanello (M45, Carisolo) a 3’29”, 6. Giuseppe Fenu (M50, Alguer- runners), 7. Fabio Giancristo- faro (Pm, Runcard), 8. Omar Gessa (Atl. Pula), 9. Marco Podda (Runners Oristano), 10. Simone Saiu (M50, G.P. Assemini); 114. Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori) 1.31’10”, Memorial Gianni Murgia.

Handbike : 1. Alessandro Cicu (M40, Amatori Rugby Capoter- ra) 1.3012”.

Femminile : 1. Lisa Alice Julien (F40, Atletica Due Perle) 1.21’48”, 2. Raimonda Orrù (F35, Atl. E. Sanna Elmas) a 2’08”, 3. Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) a 5’58”, 4. Adriana Guadalupe Dessì (Pf, Atl. Ogliatra), 5. Dolores Lai (F45, Triathlon Team Sassari), 6. Sarah Pinson /F40, Dinamica Sardegna), 7. Sara Pau (F40, Atl. San Teodoro), 8. Annalisa Abbinante (Cagliari Marathon Club), 9. Daniela Perinu (F50, Alghero Marathon), 10. Giulia Medda (F50, Cagliari Marathon Club).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 