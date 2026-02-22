a Un triatleta la “mezza”: Sarzilla strega Oristano 

Un Ironman in via Duomo. Il 37enne lombardo Michele Sarzilla, ex azzurro di triathlon olimpico e ora specialista delle lunghe distanze, si è imposto nella 12ª Mezza Maratona di Oristano (Memorial Gianni Murgia), spodestando il campione uscente Federico Ortu, battuto di 37”. A dispetto di una fastidiosa influenza e dei carichi di allenamento (sabato aveva fatto oltre 100 km in bici), Sarzilla si è preso la vittoria sui 21,097 km predisposti dalla Dinamica Sardegna: «Non credevo di vincere, ma mi sono divertito». In campo femminile, la francese della società ligure Atletica Due Perle ha preceduto l’alaese Raimonda Nieddu e la sinnaese Lisa Orrù.

Nella gara da 10 km, ancora triatleti: 1° Marco Ratto dell’Isolarun in 31’46”, 2° a 2” Manuel Cossu del Cus Cagliari e prima donna Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari), che ha preceduto Enrica Pintor (F40, Isolarun).

In totale sono stati circa novecento (515 all’arrivo nella “mezza” e 368 nei 10 km) i partecipanti. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Michele Sarzilla (M35, Cus Insubria Varese Como) 1.11’52”, 2. Federico Ortu (Cus Cagliari) a 37”, 3. Michele Cuccu (M40, Runfast SS) a 1’32”, 4. Mario Lagana (Atl. E. Sanna Elmas) a 1’46”, 5. Giovanni Romanello (M45, Carisolo) a 3’29”, 6. Giuseppe Fenu (M50, Alguer- runners), 7. Fabio Giancristo- faro (Pm, Runcard), 8. Omar Gessa (Atl. Pula), 9. Marco Podda (Runners Oristano), 10. Simone Saiu (M50, G.P. Assemini); 114. Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori) 1.31’10”, Memorial Gianni Murgia.

Handbike : 1. Alessandro Cicu (M40, Amatori Rugby Capoter- ra) 1.3012”.

Femminile : 1. Lisa Alice Julien (F40, Atletica Due Perle) 1.21’48”, 2. Raimonda Orrù (F35, Atl. E. Sanna Elmas) a 2’08”, 3. Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) a 5’58”, 4. Adriana Guadalupe Dessì (Pf, Atl. Ogliatra), 5. Dolores Lai (F45, Triathlon Team Sassari), 6. Sarah Pinson /F40, Dinamica Sardegna), 7. Sara Pau (F40, Atl. San Teodoro), 8. Annalisa Abbinante (Cagliari Marathon Club), 9. Daniela Perinu (F50, Alghero Marathon), 10. Giulia Medda (F50, Cagliari Marathon Club).

