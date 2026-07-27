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28 luglio 2026 alle 00:32

A Temù l’amichevole con il Modena degli ex Azzi e Bonato 

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Di nuovo in campo. Oggi alle 17 sul campo di Temù il Cagliari sfida il Modena in un’amichevole dai forti contenuti sentimentali. Nel Modena gioca Paulo Azzi, che è rientrato ai gialloblù dopo la promozione in Serie A, il suo secondo salto di categoria dopo quello con il Cagliari. E in Emilia è approdato anche il ds Nereo Bonato, protagonista del mercato rossoblù negli anni dell’ultima gestione di Claudio Ranieri. Fabio Pisacane potrebbe partire con il 4-3-2-1, alternando nella fase offensiva Kingstone Mutandwa e Gennaro Borrelli.

A proposito di attacco, la società sembrerebbe intenzionata a far calmare definitivamente le acque sul caso Esposito, e a concentrarsi sulla difesa prima di cercare un’altra punta. È atteso il ritorno di Yerry Mina, su cui pende una clausola rescissoria con scadenza al 31 luglio da 1,8 milioni, mentre potrebbe arrivare in rossoblù Raphael Kofler, difensore del Südtirol e della nazionale Under 20 per tre milioni. Al Südtirol potrebbero essere dati in prestito il difensore Davide Veroli, nell’ultima stagione al Palermo, e il centrocampista Nicolò Cavuoti, reduce dalla sfortunata stagione di Bari, con la retrocessione maturata proprio al “Druso” di Bolzano.

Difficile che la società si muova per il centrocampo a breve scadenza. Pisacane vuole prima testare gli uomini a disposizione. Soddisfatto per ora di avere Winks e Prati in mezzo; Adopo, Romano e Akarakiri sul centro destra; Fazzini, Liteta e Sulev sul centro sinistra.

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