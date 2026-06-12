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Sinnai.
13 giugno 2026 alle 00:24

A Solanas una giornata dedicata alla pulizia di spiaggia e fondali 

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Nuovo appuntamento oggi a Solanas per la pulizia della spiaggia e del mare. Il secondo di questa stagione, dopo la raccolta di centinaia di mozziconi di sigarette della scorsa settimana.

Stamattina è in programma l’evento “Clean Up a 360°, tra terra e mare”, iniziativa speciale organizzata da “Plastic free” con la collaborazione dell’Asd Solanasurf, del SubSinnai, del Vab e del Masise con il patrocinio del Comune di Sinnai.
Per tutti i volontari il ritrovo è previsto alla rotonda di via al Mare (fronte spiaggia). A tutti è consigliato di portare solo i guanti. Plastic Free fornirà i sacchi per la raccolta. Oggi è in programma la caccia a plastica, vetro, carta e secco di piccole dimensioni.
E mentre i volontari saranno all’opera sulla terra ferma i soci del SubSinnai si immergeranno per la pulizia dei fondali. «Tutti sono i benvenuti», dicono gli organizzatori, «grandi e piccini, ogni mano conta. Insieme, con amore e cura, restituiremo alla nostra spiaggia lo splendore che merita».
Chi volesse dare un supporto attivo nella pulizia dei fondali può contattare il SubSinnai (Michela) al numero 351.6226713.

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