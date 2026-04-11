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Motocross.
12 aprile 2026 alle 00:19

A Riola Sardo Herlings batte il primo colpo 

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Chi si aggiudicherà l’accesa battaglia iridata sulla sabbia di Riola Sardo lo scopriremo intorno alle 18, ma la Qualifying Race disputata ieri pomeriggio - e vinta dall’olandese della Honda, Jeffrey Herlings - ha fornito indicazioni significative ed è stata un degno prologo dell’MxGp della Sardegna, 4ª prova del Mondiale di Motocross Fim, presentata ieri mattina dagli organizzatori del Motorschool Riola, Infront e Regione.

Herlings è il pilota che vanta il maggior numero di gran premi vinti nel mondiale, ben 115, e ieri, aggiudicandosi una Qualifying Race trascorsa al comando dal primo all’ultimo giro, ha confermato di avere un rapporto speciale con Riola, dove ha trionfato nel 2021 e nel 2023, in quest’ultimo caso siglando la propria 100ª vittoria iridata. Il francese Febvre, campione in carica e alfiere Kawasaki, si è tenuto sempre stretto il 2º posto, mentre il connazionale Vialle (Honda) a 3 giri dal termine ha ceduto la 3ª piazza allo sloveno, 5 volte iridato, Gajser (Yamaha) autore di una bella rimonta dal 5º posto a spese delle Ktm di Lucas Coehen e Adamo. Ma questo era solo un prologo, oggi la MxGp ripartirà col warmup (10.45) e poi farà sul serio in gara1 (14.15) e gara2 (17.10).

Intanto occhi puntati anche sulla serie cadetta Mx2, in cui Sasha Coenen (Ktm) ha dominato la Qualifying e che oggi seguirà un analogo programma (warmup alle 10.25, gara1 alle 13.15 e gara2 alle 16.10). In pista anche gli Europei: ieri lo spagnolo Garcia (Kawasaki) ha vinto gara1 dell’Emx250, che oggi tornerà in scena con gara2 alle 11.30. L’Emx125, dopo il successo in gara1 dell’austriaco Ernecker (Ktm), chiuderà con gara2 alle 9.40.

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