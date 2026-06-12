A mezzanotte tocca al Brasile di Ancelotti 

Il big match odierno si gioca quando in Italia sarà mezzanotte, fra sabato e domenica, con Brasile-Marocco: la Seleção apre il suo cammino dalla sfida più impegnativa del suo girone, quella con gli africani (quarti nel 2022 in Qatar) fra le nazionali più ambiziose del torneo. Si gioca vicino a New York, concentrata più sulla quinta gara dei Knicks alle Nba Finals che sul calcio.

È il giorno dell’esordio in panchina da allenatore ai Mondiali per Carlo Ancelotti, il primo straniero a guidare i verdeoro alla Coppa del Mondo. A lui spetta il compito di conquistare il sesto titolo dopo i successi del 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Dall’ultimo sono ormai passati 24 anni e dal 2002 il Brasile non è mai andato al di là delle semifinali. Ora però sogna l’impresa. Anche per Ancelotti sarebbe una rivincita rispetto al 1994 quando, proprio negli Usa e contro il Brasile, era assistente di Arrigo Sacchi nell’Italia sconfitta ai rigori a Pasadena. Per l’esordio sarà senza Neymar, ancora fermo per l’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare le amichevoli con Panama e Egitto, vinte con 8 gol complessivi. Successi schiaccianti in grado di dare fiducia al Brasile in vista dell’esordio.

Il Marocco si presenta al match dopo il caos Coppa d’Africa (assegnata a tavolino il 17 marzo, un mese dopo la finale col Senegal che questi ultimi avevano vinto 1-0 ma lasciando il campo in segno di protesta per un rigore molto contestato). Ma, a prescindere dall’extracampo (il ct Regragui si è dimesso a fine febbraio, l’ha sostituito Ouahbi), i Leoni dell’Atlante sono ricchi di qualità in ogni reparto: la stella è l’ex Inter Achraf Hakimi, ora al Psg.

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