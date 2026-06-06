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07 giugno 2026 alle 00:30

A metà mese via ai due bus per le spiagge 

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Parte a metà mese il servizio sperimentale di trasporto pubblico per collegare la città al litorale nella stagione estiva. Saranno due i bus utilizzati di differenti lunghezze e numero di posti: il primo, da 10 metri, arriverà sino a Kal’e Moru, mentre il secondo, più piccolo (6 metri), permetterà di raggiungere anche Geremeas Marongiu, dove per via delle strade più strette non è consentito il passaggio di un pullman più grande. Gli interi 26 chilometri della costa saranno quindi fruibili con i mezzi pubblici.

Le fermate individuate lungo il percorso sono tutte già dotate dell’apposita segnaletica - come previsto dal codice della strada -, ad eccezione di quella di via Beethoven, di quelle lungo la Sp17 17 a Mari Pintau (su ambo i lati) e Geremeas Kal’e Moru (a sinistra), e di quella in via Antares a Geremeas Marongiu, che, su richiesta della motorizzazione civile, saranno realizzate, nei prossimi giorni, da una ditta incaricata dal Comune.

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