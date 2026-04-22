A lezione sulle navi della Guardia di Finanza 

Una mattinata sui mezzi navali della Guardia di Finanza per vedere i militari impegnati nel lavoro a bordo. L’esperienza è stata vissuta dagli studenti dell’istituto nautico Buccari-Marconi: in occasione della conclusione della settimana dedicata alle celebrazioni della Giornata del Mare 2026 hanno fatto visita alla sede del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza.

Accolti da comandante, Francesco Corcelli, e da tutto il personale, gli studenti hanno partecipato al momento dell’alzabandiera, che sancisce l’inizio delle attività del reparto. Poi sono saliti a bordo dei Guardacoste e delle Vedette che costituiscono la flotta navale della Guardia di Finanza: mezzi navali ad altissima tecnologia utilizzati per il pattugliamento delle coste, per il contrasto ai traffici illeciti provenienti dal mare e per la salvaguardia del patrimonio marino. Oltre ad assistere alla vita di bordo dei militari, hanno ascoltato il racconto delle attività svolte quotidianamente dai finanzieri. Un’occasione di vedere, da vivo, come viene impiegata la strumentazione operativa di bordo come radar, sistemi di navigazione e dotazioni di sicurezza, visori elettro ottici con telecamere a infrarosso utili per le operazioni svolte di notte. Illustrato anche il funzionamento e utilizzo dei droni. Inoltre c’è stata l’esibizione del reparto cinofilo del comando provinciale di Cagliari. (m. v.)

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