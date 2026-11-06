A lezione di raccolta delle olive: bambini protagonisti nel verde 

A Isili il rito della raccolta delle olive ha avuto quest’anno dei protagonisti speciali: si tratta dei bambini della scuola dell’infanzia, coinvolti in un laboratorio che tra natura e senso civico ha dato loro la possibilità di visitare le aree verdi del territorio comunale accompagnati dagli insegnanti. Nata con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle tradizioni della propria terra e all’importanza della tutela dell’ambiente, l’iniziativa ha visto i piccoli alunni cimentarsi nelle diverse fasi della raccolta. Sotto la guida attenta delle maestre e degli operatori, i bambini hanno esplorato il parco urbano e le piazze del paese, sperimentando in prima persona la cura del verde pubblico. «Vedere l’entusiasmo e la curiosità nei volti dei nostri piccoli cittadini è stata una gioia per tutta la comunità», hanno detto gli amministratori presenti, «iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale coltivare fin dall’infanzia l’amore per la natura e il senso di appartenenza al proprio paese. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima giornata». Il laboratorio si inserisce in un percorso di sensibilizzazione ambientale del Comune, un’esperienza che ha trasformato gli spazi comunali in un’aula a cielo aperto insegnando ai più piccoli il valore della cooperazione, la stagionalità dei prodotti locali e il rispetto per gli spazi comuni. (s.g.)

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