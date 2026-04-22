A lezione di Antartide con l’astrofisico Buttu 

L’istituto comprensivo Santa Caterina di Cagliari promuove per oggi un evento di grande valore formativo e culturale: l’incontro con l’astrofisico sardo Marco Buttu, ricercatore impegnato in progetti scientifici internazionali, tra cui le missioni in Antartide.L’iniziativa, dal titolo “Vita e ricerca ai confini del mondo”, offrirà alle studentesse e agli studenti dell’istituto un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della scienza attraverso il racconto diretto di chi opera in contesti estremi, dove ricerca, tecnologia e capacità umana si intrecciano ogni giorno.

Durante l’incontro, Marco Buttu condividerà la propria esperienza di ricercatore, raccontando il lavoro scientifico svolto in Antartide, le sfide quotidiane, ma anche il valore della curiosità, dello studio e della determinazione. Un momento di confronto pensato per stimolare nelle ragazze e nei ragazzi interesse, spirito critico e apertura verso le discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e non solo.In un’epoca in cui la conoscenza scientifica è sempre più centrale per comprendere e affrontare le sfide globali, l’incontro rappresenta un’occasione concreta per avvicinare chi studia a un sapere vivo, dinamico e profondamente connesso al futuro.

L’evento si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto, che mira a offrire opportunità concrete di incontro con figure professionali di alto profilo, capaci di ispirare e orientare le nuove generazioni.

L’incontro si terrà stamattina alle 9,30 nella sede di via Piceno, a Cagliari, ed è riservato alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Santa Caterina.

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