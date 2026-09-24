A Giliacquas c’è l’Autunno in Laguna 

A Elmas torna l’appuntamento con “Autunno in Laguna”, la manifestazione enogastronomica e culturale che il 3 e 4 ottobre trasformerà la località di Giliacquas, affacciata sul suggestivo scenario della laguna di Santa Gilla, nel cuore pulsante dell’artigianato e della tradizione locale. L’evento, organizzato dall’associazione turistica Pro Loco Elmas con il patrocinio del Comune, propone due giornate ricche di attività aperte al pubblico dalle 12 alle 22. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio lagunare attraverso i suoi sapori distintivi e la sua storia. I visitatori potranno intraprendere un vero e proprio percorso enogastronomico dedicato ai piatti tipici del territorio, accompagnato dalle degustazioni proposte dalle cantine locali. Non mancheranno gli spazi dedicati agli espositori dell’artigianato, momenti dedicati alla lettura, suggestive escursioni in barca sullo stagno di Santa Gilla e intrattenimento musicale con dj set. L’area dell’evento sarà raggiungibile con le linee 9 e 19 del Ctm e con il treno. ( sa.sa. )

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