A Conte la “Panchina d’oro” 

«È sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai miei colleghi che sanno cosa vuol dire fare l'allenatore ogni giorno. Grazie davvero, è un riconoscimento da condividere con i miei calciatori assoluti protagonisti della bellissima impresa dell'anno scorso, con il mio staff e tutti quelli che lavorano nel club». Così Antonio Conte ricevendo la quinta Panchina d'oro a Coverciano relativa alla stagione di Serie A 2024-25 contrassegnata dalla vittoria dello scudetto con il Napoli. Il tecnico pugliese ha ricevuto 20 dei 47 voti dati, secondo si è classificato Gianpiero Gasperini (6 voti) .e terzo Cesc Fabregas (4 voti).

Sulla stagione piena del Napoli, l'allenatore azzurro ha commentato: «Siamo tutti d'accordo a 360 gradi sul calendario delle partite, il problema è che si ha difficoltà a esporsi o a prendere delle posizioni. Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente e quindi si andrà avanti così».

Per il calcio femminile, la Panchina d’oro è andata all’allenatore della Juventus Massimiliano Canz, per anni alla guida della Primavera del Cagliari, ma anche dell’Olbia in Serie C.

