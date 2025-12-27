VaiOnline
Domenica indie.
28 dicembre 2025 alle 00:05

A Cagliari c’è Tunno  I Bucato Fresco fanno festa a Iglesias 

Un anno di fresche novità e inattesi ritorni volge al termine per la musica indie sarda, ma non prima di un ultimo saluto: ecco stasera due appuntamenti: il live di Tunno e gli Alligatori (più Evergreenz) al Jazzino di Cagliari, in via Carloforte 74, e il compleanno di Bucato Fresco all’Osteria Futura di Iglesias, in via san Leonardo 4, fra musica, dj-set, art expo, live painting.

Jazzino
Dalle 21.45, il club vedrà un concerto inusuale, con l’energico indie rock di Tunno. Alias Bruno Melis, il cantautore classe 1988 ha militato in numerose formazioni locali prima di emigrare a Vienna. Gli Alligatori sono la sua band di supporto, in una formazione multiculturale che ha partecipato anche ad “Ausland” (2024), più recente lavoro firmato da Tunno. Tra influenze folk, pop punk e tocchi elettronici, il gruppo sarà preceduto dal punk degli Evergreenz.

Osteria Futura
A due anni dal primo lavaggio promosso dal collettivo, l’Osteria iglesiente ospiterà un mini-festival per le 16. Non solo concerti, con l’r&b identitario di Shardàna, il cantautorato di Camala e il rap introspettivo di Pyro Omar, e selezioni musicali, con Signor Basilio in apertura e Bucato Fresco in chiusura, ma anche il workshop per braccialetti in macramé di Tamara Floris e il live painting di Manuel Cau, che guiderà i volontari in un'opera collettiva. Oltre l'expo di Heart Studio da Santadi, con il progetto Maenàs, ci sarà infine l'apprezzato swap party, con cui dare seconda vita ai capi usati.

