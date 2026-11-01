A “Caffè Corretto” carovita, news e poesia 

Dal caro-vita alla poesia come materia teatrale. Dopo la consueta rassegna stampa dei quotidiani regionali e nazionali, torna l’appuntamento in diretta dai microfoni di Radiolina, in piazza L’Unione Sarda. Alessandra Ragas (foto) in studio e Manuel Cozzolino in regia vi terranno compagnia dalle 8.10 alle 9.30, con tanti ospiti e temi di attualità. Interverranno Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum e Elena Pau, direttrice artistica del progetto Creature a Portoscuso. E poi spazio allo sport direttamente dalla redazione dell’Unione Sarda.