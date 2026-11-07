SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
MotoGp.
08 novembre 2026 alle 00:20

A Bezzecchi la pole, a Marc Marquez la Sprint 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sorride (a mezzabocca) Marco Bezzecchi, che ha ottenuto la pole position del Gp del Qatar, sorride l’altro pilota Aprilia Jorge Martin, sul podio della Sprint race a 14 giorni dalla frattura del polso. Ma, a Losail, sorride soprattutto Marc Marquez, che fa sua la gara breve del sabato, allunga in modo decisivo sul riminese e oggi sarà campione per la decima volta se vince e Martin non va a punti.

La gara breve

Il leader del Mondiale piloti nella Sprint ha preceduto l’alta Ducati, quella Vr46 di Fabio Di Giannantonio, e Martin su Aprilia. Fuori pista, dopo un contatto con Marquez, Bezzecchi che oggi proverà a rifarsi nel Gran Premio del Qatar al via alle 17. In avvio di gara brutto incidente per “Pecco” Bagnaia, trasportato in barella: ha riportato la frattura di due dita del piede destro. Per lui, che finalmente sembrava aver trovato il feeling con la moto, una stagione senza pace.

Le parole

«È stata una gara molto strana, con l'interruzione e spero che Pecco stia bene. Quando c'è stato l'impatto con Bezzecchi si è azionato anche l'airbag, ma è tornato tutto sotto controllo. Sono punti molto importanti per il campionato», ha detto Marc Marquez dopo la vittoria, riferendosi anche al contatto che ha causato la caduta di Marco Bezzecchi, non sanzionato dalla giuria. «Il circuito mi piace tanto», ha detto invece Di Giannantonio, «sono impressionato da quanto ha fatto Jorge. Io ho guidato al mio meglio, peccato per il distacco da Marc ma sono contento di quanto abbiamo fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 