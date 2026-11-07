A Bezzecchi la pole, a Marc Marquez la Sprint 

Sorride (a mezzabocca) Marco Bezzecchi, che ha ottenuto la pole position del Gp del Qatar, sorride l’altro pilota Aprilia Jorge Martin, sul podio della Sprint race a 14 giorni dalla frattura del polso. Ma, a Losail, sorride soprattutto Marc Marquez, che fa sua la gara breve del sabato, allunga in modo decisivo sul riminese e oggi sarà campione per la decima volta se vince e Martin non va a punti.

La gara breve

Il leader del Mondiale piloti nella Sprint ha preceduto l’alta Ducati, quella Vr46 di Fabio Di Giannantonio, e Martin su Aprilia. Fuori pista, dopo un contatto con Marquez, Bezzecchi che oggi proverà a rifarsi nel Gran Premio del Qatar al via alle 17. In avvio di gara brutto incidente per “Pecco” Bagnaia, trasportato in barella: ha riportato la frattura di due dita del piede destro. Per lui, che finalmente sembrava aver trovato il feeling con la moto, una stagione senza pace.

Le parole

«È stata una gara molto strana, con l'interruzione e spero che Pecco stia bene. Quando c'è stato l'impatto con Bezzecchi si è azionato anche l'airbag, ma è tornato tutto sotto controllo. Sono punti molto importanti per il campionato», ha detto Marc Marquez dopo la vittoria, riferendosi anche al contatto che ha causato la caduta di Marco Bezzecchi, non sanzionato dalla giuria. «Il circuito mi piace tanto», ha detto invece Di Giannantonio, «sono impressionato da quanto ha fatto Jorge. Io ho guidato al mio meglio, peccato per il distacco da Marc ma sono contento di quanto abbiamo fatto».

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