A 205 km orari alle porte della città 

Una maxi sanzione, fino a 3.300 euro, a un conducente sorpreso alla guida di un’auto che viaggiava a 205 chilometri orari alle porte della città. E non solo: in una serata, gli agenti della Polizia Stradale hanno denunciato tre persone risultate positive all’alcoltest e altre due che avevano fatto uso di cannabis e cocaina prima di mettersi al volante.

Posti di blocco

Questo il bilancio di una serata estiva dei controlli effettuati dagli agenti della Stradale in tutto il territorio, ma in particolare nelle zone dove c’è la maggior presenza di locali anche all’aperto, soprattutto nel lungomare. Oltre al personale della sezione cagliaritana della Polizia Stradale e dei distaccamenti provinciali, hanno partecipato le pattuglie della Polizia Locale e del Commissariato di Quartu. Il caso più eclatante è stato quello di un giovane bloccato mentre era alla guida della sua auto: secondo le accuse, stava viaggiando a 205 chilometri orari in una strada a quattro corsie che portano alla città. Il verbale è di quelli pesanti: oltre alla sanzione che può arrivare a 3.300 euro, rischia la decurtazione di 10 punti dalla patente e anche la sospensione del documento di guida da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno. Pesanti anche le ripercussioni per i cinque automobilisti risultati positivi all’alcoltest o agli esami sull’uso di sostanze stupefacenti (misurazioni effettuate dai poliziotti grazie al laboratorio mobile, dotato di specifiche apparecchiature): accanto alla parte amministrativa, con le sanzioni, sono scattate anche le denunce penali.

La prevenzione

L’attività di controllo svolta dai poliziotti (e che verrà ripetuta anche nelle prossime settimane, soprattutto nei weekend, e in particolare sotto Ferragosto) è stata portata avanti insieme a quella di prevenzione. Prima con la partecipazione del personale della Stradale, ad Assemini, al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile 2026”, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della protezione civile tra i giovani, rivolta ragazzini di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Poi, in piazza Garibaldi a Cagliari, si è svolta la giornata dedicata all’educazione stradale con la presenza del “Pullman Azzurro”, l’aula multimediale della Polizia: sono stati accolti numerosi cittadini, con particolare attenzione ai più giovani, per promuovere la cultura della sicurezza e della guida responsabile. .

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