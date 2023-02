È una puntata che scorre sul filo dei ricordi quella di Verissimo con ospiti le ex veline Giorgia Palmas ed Elena Barolo.

La prima di Cagliari, l’altra di Torino, si incontrano per la prima volta ai provini di Striscia la Notizia nel lontano 2002. L’amicizia scatta immediatamente, la prima chiacchierata grazie a un nastro colorato che Barolo presta a Palmas per legarsi i capelli durante l’audizione. «Non mi ricordavo di questo dettaglio, però è vero. Sono molto emozionata, quel giorno è nato un rapporto fortissimo che c’è ancora», conferma con gli occhi lucidi la velina cagliaritana.

In studio, con la conduttrice Silvia Toffanin, le due fanno un vero e proprio salto indietro nel tempo. Insieme hanno condiviso tante esperienze, da quelle con il programma Lucignolo - Bellavita alle altre avventure in tv che le hanno condotte verso una carriera da protagoniste nel mondo del piccolo schermo. Le loro vite, dopo la parentesi di Striscia, hanno preso strade diverse ma non si sono mai separate.

Lo dimostra anche il fatto che la sarda ha scelto Barolo come testimone di nozze in occasione del matrimonio con il suo Filippo Magnini, campione di nuoto e ora marito e papà. «È incredibile come la vita possa far incrociare i destini di alcune persone, a volte apparentemente diverse ma in realtà così simili nell’animo. Se tutti riuscissero a vedere la tua vera essenza cara Elenina così come la vedo io capirebbero perché mi sento così fortunata ad averti avuto accanto anche in un giorno così speciale », ha scritto Palmas nel post pubblicato sulla sua pagina Instagram che le ritrae insieme, il giorno della cerimonia. La coppia ha scelto di convolare a nozze a Palazzo Reale, a Milano, il 12 maggio 2021.

Elena sarebbe stata anche il “cupido” che ha fatto nascere l’amore tra Giorgia e Filippo. «Lui aveva iniziato a chiedere informazioni a degli amici che avevamo in comune, lei e il compagno Alessandro hanno fatto il resto», ha confessato la ex velina, in chiusura di puntata.

