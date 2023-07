Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, amore al capolinea?

Così parrebbe dopo che l’erede di casa Savoia è stato paparazzato dai fotografi di Diva e donna mentre si scambia un fugace bacio sulla bocca con Nadia Lanfranconi.

Originaria di Como, la 46enne da tempo si è trasferita a Los Angeles, dove ha avviato una fortunata carriera come cantante di musica country. In passato ha avuto una relazione con Mel Gibson.

Ora Lanfranconi e il principe mancato sono stati visti coccolarsi in California, dove Emanuele Filiberto ha aperto un ristorante tre anni fa. Da vent’anni è sposato con Clotilde Coureau, da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa. Che fossero in crisi, o comunque in una fase di allontanamento, lo si era capito.

L'attrice francese non c’era all’omaggio a Umberto II, ultimo re d'Italia e nonno di Emanuele Filiberto, nel giorno del 40esimo anniversario della sua morte.

Già in passato l’unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia, 51 anni, era stato visto con un’altra, ossia Emilie-Sophie Pastor, erede di una famiglia monegasca. Per Coureau però foto simili «non metteranno in crisi il mio matrimonio».

