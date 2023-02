White Energy, società con sede a Cagliari e Verona che si occupa di consulenza e realizzazione di soluzioni per l’efficienza energetica, sbarca in Elite, ecosistema di Borsa italiana (oggi parte di Euronext) che dal 2012 aiuta le piccole e medie imprese italiane a crescere e accedere a capitali, competenze e networking. La società sardo-veneta dunque entra a far parte del circuito in cui sono rappresentate le migliori Pmi d’Italia ed Europa.

“L’ingresso in Elite è una grande opportunità per la società – ha sottolineato Gianluigi Mele, amministratore delegato di Whitenergy - che potrà contare sul supporto e il network che questo circuito offre. Attraverso Elite avremo accesso a strumenti evoluti di raccolta dei capitali per sviluppare i nostri progetti a supporto delle imprese che puntano alla transizione energetica”. Elite al momento ha al suo interno circa 2000 aziende e 200 partner.

White Energy si occupa di sostenere le aziende industriali che intendano intraprendere un processo di riduzione dei consumi energetici e di transizione verso sistemi più sostenibili.

© Riproduzione riservata