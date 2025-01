Welcome to Alghero fa il suo ingresso in Federalberghi Nord Sardegna dalla porta principale. L’associazione che riunisce una centinaio di soci tra servizi e accoglienza in b&b, guest house, case-vacanze, è la new entry nella grande famiglia di Confcommercio.

«Federalberghi si fa forte del comparto extra, che soprattutto in una località come Alghero può dare impulso, qualità e posti letto che il comparto alberghiero in questa città non vede crescere da un po'. E quindi è un modo come un altro, per me il modo giusto, di potersi scambiare le reciproche esperienze per il tentativo di crescere insieme», commenta Stefano Visconti, presidente Federalberghi Nord Sardegna.

«Siamo molto contenti di questo progetto - aggiunge il presidente di Welcome to Alghero Gabriele Cattogno - vogliamo proseguire la nostra parte canonica di attività, continueremo ad offrire servizi e formazione, in questo caso andremo ad arricchire il nostro plateau, utilizzando i servizi che ci vengono messi a disposizione da Federalberghi e Confcommercio».

La vice presidente Elena Fanciulli fa sapere che Welcome to Alghero farà parte del direttivo. «Entreremo in Federalberghi extra come membro cooptato all'interno del direttivo con un duplice valore: accrescere le nostre competenze e dare il nostro apporto in ambito territoriale per una sinergia tra comparto extralberghiero e alberghiero».

Per Massimo Cadeddu, presidente cittadino di Confcommercio, il patto di ferro con Welcome to Alghero sarà l’occasione per portare avanti «tutta una serie di progettualità non solo nell'ambito territoriale e locale ma anche provinciale. Siamo pronti a questa sfida».

