Domani e sabato è in programma una due giorni per la valorizzazione del Vermentino Docg di Gallura. L’iniziativa sarà aperta da una tavola rotonda sul tema “Nuove prospettive di interscambio Nazionale ed Internazionale tra le Strade del Vino”, in programma domani dalle 9.30 nella Casa del Miele di Monti, preceduta da un incontro istituzionale in Municipio.

Come evidenzia il presidente dell’associazione “Strada del Vermentino DOCG Gallura”, Gavino Sanna, «grazie a una serie di proposte di collaborazione da parte di Karla Wursterová, ambasciatrice della Repubblica Slovacca con sede a Roma, agli accordi con alcuni Comuni soci e dopo esserci interfacciati con alcune “cugine” associazioni Strade del vino Nazionali (Umbria, Sicilia, Toscana) ed Internazionali (Corsica, Slovacchia), abbiamo pianificato un “incontro/confronto”, per dare avvio a degli interscambi nazionali ed internazionali per promozione del territorio partendo dal tema “Vino-Territorio”». Come evidenzia ancora Gavino Sanna, al tavolo tecnico presenzieranno Peter Duda, sindaco di Velka Lomnica e presidente del GAL Pro Tatry; Zuzana Homolova, direttrice del Podtatranske Muzeum di Poprad; Fabio Bortolini dall’associazione Pre Mesto (Slovacchia); Paul-Jo Caitucoli, sindaco di Arghjusta è Muricciu (Argiusta-Moriccio), referente Federazione Associazione Strade della Corsica; Michaela Macikova, managing director Strada del Vino del Tokay (Slovacchia); Gregorio Sparacino, presidente Federazione delle strade del vino di Sicilia; Annamaria Palomba, presidente Associazione Strada dei Vini del Cantico (Umbria); Serena Marinelli, presidente Associazione Strada del Sagrantino (Umbria); Giovanni Antonio Sechi, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale associazione Città del Vino; Letizia Marongiu, esperta turismo enogastronomico associazione Strada del Cannonau (Nuoro). Prevista la partecipazione di rappresentanti della Camera di Commercio di Sassari, del Gal Alta Gallura, dell’Agenzia Laore Sardegna e dell’ONAV Gallura. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Marco Bittau e dal docente universitario Carlo Marcetti.

La manifestazione avrà dei momenti di incontro e di promozione del territorio a Berchidda, Loiri Porto San Paolo e Tempio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata