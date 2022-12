Tutto fermo sulla rete carburanti.

Domani, 31 dicembre 2022, sarà l’ultimo giorno in cui si potrà fare rifornimento con lo sconto di 18 centesimi al litro.

Salvo novità dell'ultimo momento, da domenica primo gennaio saranno ripristinate le aliquote in vigore prima del 22 marzo che, in pratica, significa un aumento dei prezzi al consumo, Iva inclusa, pari a 18,3 cent/litro su benzina e diesel e 3,4 cent/litro sul Gpl.

Venendo al monitoraggio dei prezzi sulla rete, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 29 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,627 euro/litro (1,628 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,619 e 1,633 euro/litro (no logo 1,631). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,693 euro/litro, con le compagnie tra 1,682 e 1,696 euro/litro (no logo 1,698).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 1,779 euro/litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,713 e 1,835 euro/litro (no logo 1,691). La media del diesel servito resta a 1,844 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,777 e 1,901 euro/litro (no logo 1,756).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,768 e 0,787 euro/litro (no logo 0,756). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,255 e 2,470 (no logo 2,306).

