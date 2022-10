Domani con L’Unione Sarda un inserto gratuito di otto pagine dedicato a tutte le novità del Superbonus.

Tutte le recenti decisioni inserite negli ultimi decreti del Governo sugli incentivi del 110% vengono illustrate con approfondimenti sui temi più importanti.

Gli sconti finiscono per le case unifamiliari ma vanno avanti per i condomini e gli altri edifici.

E nelle otto pagine si spiega anche come è possibile cedere un credito alle banche per lo sconto in fattura dopo la recente decisione dell’esecutivo Draghi di fissare nuove regole.

Infine, due pagine di risposte, curate da Unicredit, a tutte le curiosità dei lettori su incentivi, autorizzazioni, sconto in fattura e documenti da presentare alle banche e all’Agenzia delle entrate.

