La Gallura punta a superare il modello del turismo esclusivamente estivo e anche il Comune di Loiri Porto San Paolo aderisce al protocollo d'intesa "Orizzonte Gallura – Gallura All Seasons", percorso condiviso tra istituzioni e imprese per trasformare il territorio in una destinazione capace di attrarre visitatori durante tutto l'arco dell'anno. L'accordo, sottoscritto con la Camera di Commercio del Nord Sardegna, GEASAR e Confcommercio Nord Sardegna, punta a costruire una strategia comune per la destagionalizzazione attraverso la promozione internazionale della destinazione, il sostegno a eventi culturali ed enogastronomici nei mesi autunnali e invernali e il potenziamento della mobilità tra costa ed entroterra. Elemento centrale del progetto è la nascita del fondo per la destagionalizzazione turistica, che entrerà in funzione dall'autunno per essere pienamente operativo nel 2027. Le risorse arriveranno dalla tassa di soggiorno dei Comuni aderenti, da un fondo dedicato della Camera di Commercio e da un contributo di pari importo messo a disposizione da GEASAR. "Il nostro Comune compie una scelta di responsabilità e di visione – ha dichiarato il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai –. Nessun ente può affrontare da solo una sfida di questa portata. È necessario programmare insieme, condividere risorse e valorizzare il territorio dodici mesi l'anno". Per il presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Stefano Visconti, il nuovo fondo rappresenta uno strumento fondamentale per rendere più competitivo il sistema economico locale e sostenere le imprese oltre la stagione estiva. Sulla stessa linea Edoardo Oggianu, vicepresidente vicario di Confcommercio Nord Sardegna, che definisce il protocollo "un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato", capace di offrire nuove opportunità alle attività che scelgono di operare tutto l'anno. Anche l'amministratore delegato di GEASAR, Silvio Pippobello, evidenzia il valore strategico dell'accordo, sottolineando come una programmazione condivisa possa favorire lo sviluppo di nuovi collegamenti aerei e una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici durante l'anno, mentre Martina Fogu, presidente della Riviera di Gallura Confcommercio, ha ricordato il forte valore comunitario e l'ampia portata territoriale dell'iniziativa. Il progetto, intanto, continua ad allargarsi. Dopo le adesioni di Alghero e Castelsardo sul versante occidentale dell'isola, in Gallura hanno già aderito Olbia, San Teodoro e ora Loiri Porto San Paolo. Per i promotori si tratta di un percorso destinato a coinvolgere progressivamente un numero sempre maggiore di amministrazioni, con l'obiettivo di costruire una destinazione unitaria capace di valorizzare il territorio in tutte le stagioni.

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