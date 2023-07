Dalle sale cinematografiche alla realtà. Per i tanti appassionati del regno Disney e non solo il film “La Sirenetta” – girato in Sardegna – è stato decisivo per scegliere la location per le proprie vacanze.

«Il successo della pellicola sta trainando il Nord Sardegna, riscontriamo un grande interesse per scoprire le località in cui è stata girata», dichiara Libero Muntoni, direttore generale della catena alberghiera sarda Delphina hotels & resorts che da 30 anni è specialista delle vacanze nel Nord dell’Isola con 12 hotel tra cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.

«Alla domanda classica di Sardegna– continua Libero Muntoni – si è aggiunta quella del turismo cinematografico con una crescente richiesta proveniente non solo dai paesi europei e dall’Italia, ma anche dalle Americhe. Qui si vive la magia di questa favola senza tempo attraverso un programma di attività nelle nostre strutture più vicine ai luoghi del film».

Ad accogliere i turisti sono gli scenari costieri tra Capo Testa e Castelsardo, per la varietà dei paesaggi e per il loro fascino ancora selvaggio, tra spiagge caraibiche, scogliere e baie appartate, a fare da sfondo al nuovo film live action della Walt Disney La Sirenetta. «L'acqua è la più blu, le rocce sono le più belle che abbia mai visto. Abbiamo trovato la Sardegna nei nostri sogni ancor prima di arrivare lì» ha dichiarato John Myhre, sceneggiatore del film campione di incassi.



Il viaggio alla scoperta dei luoghi del film fa tappa poi a Santa Teresa Gallura, tra i grossi massi di granito della penisola di Capo Testa, per poi proseguire a occidente lungo la costa frastagliata intorno a Rena di Matteu nel comune di Aglientu. Questa spiaggia di sabbia chiara, con due piccole scogliere alle estremità davanti a acque cristalline, è stata scelta per la scena della corsa in carrozza di Ariel ed Eric. Rena Majori, la lunga spiaggia nota per il sole che si tuffa nell’acqua al tramonto, è invece la location dell’iconica scena in cui Ariel salva il principe dalla tempesta. Si prosegue poi in direzione sud-ovest per raggiungere Castelsardo, borgo medievale affacciato sul golfo dell’Asinara, utilizzato in parte come ambientazione del castello di Eric.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata