È questa la consapevolezza emersa durante “Crescere – Insieme – formazione gratuita, valore senza limiti”, l’evento promosso questa mattina da Ebts – Ente Bilaterale Turismo e Fipe Confcommercio Sud Sardegna, che ha riunito nella sede di via Santa Gilla a Cagliari decine di imprenditori e operatori del settore.

Obiettivo dell’incontro: presentare le opportunità formative gratuite riservate al comparto turistico, veri e propri strumenti per affrontare le sfide del mercato con competenze nuove e concrete.

A fare gli onori di casa, il presidente di Fipe Confcommercio, Emanuele Frongia, insieme a Gian Mario Pileri, vicepresidente Ebts, e Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna.

Ma il momento più coinvolgente è arrivato con la testimonianza viva e autentica di chi la formazione l’ha già sperimentata sul campo: Alberto Melis, titolare del celebre ristorante “Antica Cagliari”, ha raccontato come i percorsi di Ebts abbiano contribuito alla crescita del suo staff e al miglioramento dei servizi offerti. Un esempio concreto di come l’investimento sulle persone si traduca in qualità e successo.

Nel corso dell’evento è stato presentato anche il nuovo calendario formativo, che accompagnerà le imprese nei prossimi mesi con appuntamenti dedicati ad accoglienza, ristorazione e servizi turistici.

«La formazione è la leva strategica per il futuro del turismo in Sardegna», ha dichiarato Frongia, «continueremo a sostenerla con forza, perché il capitale umano è ciò che fa davvero la differenza».

