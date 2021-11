Tredicesima in arrivo per pensionati e lavoratori dipendenti.

Le operazioni di pagamento inizieranno giovedì prossimo per le persone in quiescenza che ritirano la pensione alle poste, mentre per gli altri pensionati l’erogazione è prevista per il primo dicembre. I dipendenti, invece, riceveranno l'importo in busta paga entro Natale.

Secondo le stime della Cgia di Mestre, a fare festa sarà soprattutto l’erario, che incasserà 11,8 miliardi di euro.

In Sardegna i beneficiari sono poco più di 852mila, di cui 446mila pensionati e 406mila lavoratori. Una platea che rappresenta il 2,5% del totale nazionale. La Regione con il più alto numero di beneficiari è la Lombardia, con oltre sei milioni di persone che riceverà la mensilità aggiuntiva. Seguono il Lazio (3,25 milioni) e il Veneto (2,95 milioni).

Complessivamente in Italia le tredicesime quest'anno interesseranno 33,8 milioni di italiani (16 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori dipendenti) per un ammontare lordo pari a 45,7 miliardi di euro. A questo importo vanno tolti 11,8 miliardi di ritenute Irpef.

Gli italiani useranno i 33,9 miliardi netti per pagare la rata del mutuo e le bollette, il saldo dell'Imu/Tasi della seconda abitazione e la Tari. Una parte del denaro verrà impiegata per i consumi natalizi.

L’Associazione di artigiani e piccole imprese stima che nel 2021 la spesa per i regali dovrebbe tornare ai livelli del 2019, quando toccò i 9 miliardi, cifra ancora lontana dai 20 miliardi registrati prima della crisi 2008-2009.

