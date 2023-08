Il Flag Nord Sardegna ha avviato da alcuni giorni la fase di studio per la stesura della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) sul tema della pesca, delle nuove specie e sull’emergenza granchio blu, a valere sulla Programmazione Comunitaria per il settennato 2021/2027.

Sono iniziate anche le attività per la predisposizione del Piano d’Azione (PdA) che dovrà essere presentata alla Regione Sardegna, nell’ambito del nuovo Feampa 2021-2027.

La consultazione online è già attiva e sono stati programmati diversi incontri tematici sul territorio per un confronto con i i beneficiari potenziali ed effettivi delle azioni, della società civile, delle imprese e delle istituzioni.

GLI INCONTRI – Nelle prossime settimane gli incontri aperti a tutti gli attori interessati saranno: il 30 agosto a Santa Teresa Gallura; 6 settembre a San Teodoro; 12 settembre a Sorso; 14 settembre a Sassari e 20 settembre a Bosa.

L’attività sarà anche occasione per affrontare insieme ai portatori di interesse questioni di particolare attualità, come la conservazione dello stock ittico e le valutazioni sulle nuove specie bersaglio.

Per il presidente Benedetto Sechi: «Dobbiamo programmare azioni importanti di studio e promozione, con una attività di comunicazione efficace, legata anche alla trasformazione e commercializzazione di nuove specie, che potrebbero rappresentare un nuovo segmento di mercato e quindi una nuova fonte di reddito per gli operatori. Non si deve mai prescindere dalla collaborazione tra tutti gli attori e da un’analisi attenta dell’attualità che ci circonda. Pensiamo tra le altre cose alla questione granchio blu, emergenza in divenire anche in Sardegna e che richiede unità di intenti e collaborazione tra le istituzioni e le imprese per poter essere efficacemente contenuta e superata».

