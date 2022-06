Ok dall’Europarlamento alla proposta della Commissione europea sullo stop alla vendita di auto nuove a benzina e diesel nel 2035.

Un provvedimento che fa parte di un pacchetto di misure comunitarie sul clima “Fitfor55”, che punta a ridurre le emissioni inquinanti del 55%.

L'emendamento sostenuto dal Ppe, che prevedeva una riduzione delle emissioni di CO2 del 90% invece che del 100%, non è stato approvato. L'ok dell'emiciclo alla posizione negoziale degli eurodeputati sugli standard di emissioni di CO2 è arrivato con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti.

La plenaria dell'Europarlamento ha dato l'ok anche al prolungamento fino al 2036 della deroga per i piccoli produttori di auto (da 1000 a 10mila l'anno) e furgoni (da 1000 a 22mila). L'emendamento, ribattezzato “salva Ferrari”, era stato presentato con il chiaro obiettivo di salvaguardare la produzione di supercar nella motor valley dell'Emilia-Romagna, in particolare Ferrari e Lamborghini.

