L'olio extravergine dell'azienda Masoni Becciu di Villacidro, guidata dai due agronomi Valentina Deidda e Nicola Solinas, trionfa anche all'edizione 2023 della competizione olearia internazionale Sol d'Oro, organizzata da Veronafiere fin dal 2002. Già nel 2021 si era aggiudicata il Sol d'Oro con le produzioni Ispiritu Sardu e Cuncordu.

Il concorso oleario in blind tasting, ovvero degustazione alla cieca, più importante al mondo si svolge tutti gli anni nei mesi di febbraio e aprile, dedicati rispettivamente alle produzioni dell'emisfero nord e di quello sud della Terra.

L'azienda di Villacidro ha vinto su ben 420 campioni di olio evo in gara, provenienti da Italia, Albania, Cile, Croazia, Grecia, Marocco, Perù, Portogallo, Slovenia, Spagna e Tunisia. La premiazione ufficiale si terrà il 2 aprile nel salone Agrifood, in contemporanea al Vinitaly, e il 4 aprile presso il palazzo Bra di Verona, alla presenza delle autorità.

«Per noi è un orgoglio portare la nostra amata Sardegna e il nostro paese di Villacidro, ricco di eccellenze, sul gradino più alto del podio. Cuncordu si è aggiudicato il Sol d'Oro come miglior olio biologico al mondo, mentre Alphabetum ha conquistato il Sol d'Argento come secondo olio extravergine migliore al mondo» racconta Nicola Solinas, orgoglioso ed emozionato per il prestigioso riconoscimento internazionale. «Siamo felici che la nostra passione e l'attenzione maniacale sulla filiera continuino a darci tante soddisfazioni: in 12 anni siamo arrivato al podio più alto ben nove volte, unica azienda sarda ad aver vinto il Sol d'Oro. Questo duro mestiere ci riempie sempre di grandi gioie e soddisfazioni» conclude l'agronomo.

L'azienda Masoni Becciu è partita nel 2009 con 5 ettari di oliveti, oggi ne possiede 62 per un totale di 14mila piante, un frantoio aziendale, una sala convegni e degustazione. Una passione che si rivela anche con l'organizzazione di corsi sensoriali di avvio all'assaggio, per promuovere l'olio extravergine di Villacidro in tutto il mondo e che è valsa all'azienda la vittoria di quasi 190 competizioni internazionali dedicati alla produzione olearia.

