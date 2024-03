Firmato un importante accordo, nei giorni scorsi a Sassari, tra i sindacati Cgil Filcams e Cisl Fisascat e le società MMF Food e Anilom 21, alla presenza della triade di curatori fallimentari Cobec.

Una conseguenza dell’apertura delle buste, lo scorso novembre, per le offerte relative alla vendita dei lotti aziendali del fallimento della società Cobec in liquidazione. In ballo decine di posti di lavoro in diversi supermarket cittadini che, grazie all’intesa appena siglata, trovano in parte una stabilità.

«Siamo soddisfatti - dichiara la segretaria generale Cgil Filcams Maria Teresa Sassu - anche se non completamente». La società MMF Food acquisisce 4 punti vendita, ovvero via degli Astronauti, via Gorizia, via Baldedda e via Diaz, mentre Anilom 21 prende quello di viale Trento numero 3.

Assumendo, nel primo caso, 38 dipendenti, e sei nel secondo, scelti secondo il criterio richiesto dalle parti sociali, come l’anzianità di servizio, i titoli di permanenza nel negozio e il fabbisogno delle mansioni. Gli altri 18 dipendenti dei punti vendita di via Asproni, Carbonazzi e via Ariani a Li Punti che, per adesso, fanno ancora capo a MFF Food saranno assunti dai prossimi acquirenti degli esercizi.

