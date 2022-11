Reddito di cittadinanza per altri otto mesi a chi può lavorare. Resta la piena tutela per chi non è in grado di lavorare, chi è in grado invece avrà una riduzione dei mesi di sostegno, da 12 a 8.

Poi, dal 2024, il sussidio sarà completamente abolito per chi può lavorare: nel frattempo gli occupabili che lo percepiscono faranno dei corsi di formazione obbligatori per inserirsi nel mondo del lavoro.

L’idea della cancellazione immediata, che avrebbe fatto risparmiare 1,8 miliardi, alla fine è stata accantonata e il governo ha sposato la “soluzione ponte” proposta dalla ministra del Lavoro sarda Marina Calderone.

Comincia in tarda serata il Consiglio dei ministri dedicato alla manovra, che si aggira sui 35 miliardi circa, di cui 23 sono dedicati quasi esclusivamente al contrasto dei rincari sull’energia. Per le bollette di famiglie e imprese sono previsti aiuti per affrontare i mesi più duri della crisi, aspettando che l'Europa batta un colpo.

Il passaggio odierno non chiude del tutto la partita, durante l’esame parlamentare potrebbero essere ripescate altre misure sotto forma di emendamenti.

FISCO

Sul cuneo fiscale taglio di 2 punti, interamente a favore dei lavoratori, per i redditi fino a 35mila euro. Taglio di 3 punti invece per quelli con un reddito inferiore a 20mila euro.

Confermato l’aumento della soglia – da 65 a 85mila euro – della flat tax per autonomi e partite Iva.

Resta invece l’Iva su pasta, pane e latte.

SCONTO CARBURANTI

Quasi dimezzato dal primo dicembre lo sconto sui prezzi dei carburanti. Le accise sulla benzina passeranno a 578,40 euro per mille litri fino al 31 dicembre, quelle sul diesel a 467,40. Si passa così dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivaleva a uno sconto di 30,5 centesimi al distributore, a un taglio di 15 centesimi che con l’Iva si tradurrà in uno sconto di 18,3 centesimi. La norma, viene precisato, non tocca gli autotrasportatori.

PENSIONI

Confermata quota 103, non si torna al regime della Fornero. Si potrà andare in pensione a 62 anni di età con 41 di contributi. Le risorse sono state trovate tagliando la rivalutazione delle pensioni all'inflazione per gli assegni più alti. Tajani ha annunciato un aumento delle pensioni minime.

SUGAR TAX E PLASTIC TAX

Nuovo rinvio dell'entrata in vigore di sugar e plastic tax, misura sospesa per tutto il 2023. La norma, dalla sua introduzione, non è mai stata applicata.

TASSA SULLE CRIPTOATTIVITÀ

C’è anche la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività, ovvero le cosiddette valute virtuali, considerati beni speculativi, tra cui figurano anche i bitcoin.

