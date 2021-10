Leggere una recensione prima di effettuare un acquisto è oggi un’abitudine sempre più frequente. E in questo mondo arriva un’innovazione: la possibilità di effettuare recensioni online in video e foto così da rendere più reali e veritieri i racconti delle proprie esperienze negli e-commerce. A lanciare l’idea è la start-up sarda eShoppingAdvisor.

"Abbiamo così messo a disposizione di tutti non solo un ulteriore strumento di garanzia per i consumatori contro le fake reviews - spiega Andrea Carboni, Ceo di ESA - ma anche un'ottima risorsa di marketing per i negozi on-line che diventano in questo modo sempre più competitivi anche rispetto ai grandi marketplace. I recensori delle nostre piattaforme stanno irrobustendo, anno dopo anno, una grande community; noi li premiamo organizzandoli in classifiche e assicurando loro dei coupon sconto".

Il servizio di valutazione è stato lanciato poche settimane fa e attualmente sono circa un migliaio i recensori che hanno rilasciato i propri pareri via foto e video.

