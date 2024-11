Disservizi e malfunzionamenti nella rete dei pagamenti digitali, con Pos fuori uso in tutta Italia e migliaia di utenti in pensiero. Il problema è stato registrato anche in Sardegna, dove fioccano le segnalazioni, specie da parte dei clienti Bper Banco di Sardegna. Alla base del guasto che ha mandato in tilt carte di credito e debito, prelievi di contante (anche se non per tutti i circuiti di pagamento) c’è un disservizio legato alla rete di Worldline, la fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento e dei cui servizi si servono diverse banche. «I servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un'interruzione di servizio da parte di terzi», ha fatto sapere la società in una nota spiegando che l'impatto «è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati».

I primi imprevisti sono iniziati ieri intorno alle 11.25. La piattaforma online Downdetector, che monitora le interruzioni nei servizi digitali, ha evidenziato diverse segnalazioni di problemi con banche e sistemi di pagamento ricevute proprio a partire da metà mattinata. Ma nonostante la speranza iniziale, il guasto ad ora non è stato ancora risolto. Sul sito di Worldline, in una pagina di backup up del mondo Merchant Services, è pubblicato un elenco delle società che sarebbero state coinvolte nelle problematiche, tra cui alcune banche, anche straniere, e diversi operatori di servizi finanziari come American Express, Diners Club, Maestro, Mastercard, PayPal, Nexi, Visa. Nexi Payments indica di aver ricevuto una segnalazione da Worldline a proposito di un «incidente relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia», che sta avendo impatti su alcuni servizi di pagamento.

Bancomat e Pagobancomat segnalano di aver ricevuto la medesima segnalazione. Gli utenti, non segnalano invece problemi al circuito Mastercard o Visa.

(Unioneonline/v.f.)

