La società cagliaritana Ajò Energia srl, che fornisce servizi di gas e luce, è stata multata dall'Antitrust. Tre “pratiche commerciali scorrette” ai sensi del codice del consumo che hanno portato ad una sanzione complessiva di 148mila euro.

Nel dettaglio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ritiene che l’azienda in alcune sue proposte commerciali non abbia fornito “un’informativa completa e trasparente sulle condizioni economiche, con specifico riferimento agli oneri di commercializzazione, in quanto l’ammontare complessivo degli stessi non veniva precisato né negli script di vendita né nella documentazione contrattuale”.

Censura anche per la “previsione di costi di commercializzazione aggiuntivi fissati discrezionalmente, la cui corresponsione veniva richiesta ai clienti interamente per il primo anno di fornitura, anche in caso di recesso prima dei 12 mesi”.

Infine l’Agcm ritiene “incongrua” ed elevata “l’incidenza percentuale del 4% dei costi di commercializzazione sulla stima della spesa annua di una famiglia tipo”.

Ajò Energia ora può rivolgersi al Tar per contestare le sanzioni o pagare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

